Алибек Качмазов высказался о победе над Николасом Харри на турнире в Чэнду

Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов прокомментировал победу в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче за выход в полуфинал он обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4.
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«Матч с Харри и правда получился очень непростым, хотя счёт говорит о другом. Хорошо получалось контролировать мяч на задней линии. Подача получалась не лучшим образом сегодня, но из-за того, что на задней линии и на приёме играл в качественнный теннис, важные моменты удавалось забирать», — сказал Алибек Качмазов для BetBoom Tennis.
Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.
- 22 сентября 2024
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