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«Я в поисках». Полуфиналист турнира в Чэнду Качмазов заявил, что выступает без тренера

«Я в поисках». Полуфиналист турнира в Чэнду Качмазов заявил, что выступает без тренера
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Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов рассказал, что находится в поисках тренерского штаба.

«Так скажем: сейчас я в поисках тренировочной базы. Был в академии в Каннах – покинул её по разным причинам, поэтому сейчас со мной только фитнес-тренер Александр Мишин. Я без тренера по теннису на данный момент», — сказал Алибек Качмазов для BetBoom Tennis.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в матче за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) Качмазов обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4. Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP.

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