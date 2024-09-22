«Нихао». Паула Бадоса поделилась атмосферными кадрами из Китая

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась красочными снимками из Китая. Теннисистка готовится выступить на турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Пекине с 25 сентября по 6 октября.

Фото: Страница Бадосы в социальных сетях

Ранее с турнира в Пекине снялись четвёртая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари, 10-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз и лидер мирового рейтинга полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале Швёнтек победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2.

На прошедшем US Open — 2024 Бадоса уступила восьмой ракетке мира американке Эмме Наварро в матче за выход в полуфинал US Open. Испанка проиграла со счётом 2:6, 5:7.