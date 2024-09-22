Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024
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Сегодня, 22 сентября, проходят матчи третьего игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (мир) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:5].
Отметим, что по ходу матча Тиафо вёл сет и брейк.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
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|3
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|5
|5
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Встреча Зверева и Тиафо продлилась 2 часа 34 минуты. В её рамках Зверев 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тиафо семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
По итогам этой встречи сборная Европа сохраняет шансы на победу. Счёт — 10-11 в пользу сборной мира.
Комментарии
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