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Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024

Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024
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Сегодня, 22 сентября, проходят матчи третьего игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (мир) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:5].

Отметим, что по ходу матча Тиафо вёл сет и брейк.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 10
7 7 		5 5
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча Зверева и Тиафо продлилась 2 часа 34 минуты. В её рамках Зверев 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тиафо семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

По итогам этой встречи сборная Европа сохраняет шансы на победу. Счёт — 10-11 в пользу сборной мира.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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