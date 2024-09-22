Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024

Сегодня, 22 сентября, проходят матчи третьего игрового дня выставочного турнира — Кубок Лэйвера — 2024. На его старте представитель сборной Европы немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (мир) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:5].

Отметим, что по ходу матча Тиафо вёл сет и брейк.

Встреча Зверева и Тиафо продлилась 2 часа 34 минуты. В её рамках Зверев 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тиафо семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

По итогам этой встречи сборная Европа сохраняет шансы на победу. Счёт — 10-11 в пользу сборной мира.