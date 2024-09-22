Медведев на русском дал Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по-русски дал немцу Александру Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024 с американцем Фрэнсисом Тиафо. Диалог между теннисистами попал в официальную трансляцию турнира.

Даниил: Ты топ-игрок, ты сам знаешь.

Александр: Хорошо, в первом сете как ты его брейканул?

Даниил: Я играл издалека. И если я ему давал низкие мячи, издалека принимая, он мне их поднимал. Издалека я бил плоско, и он мне так принимал.

Напомним, если Зверев проигрывает матч с Тиафо, то сборная мира официально становится победителем Кубка Лэйвера — 2024, набирая 14 очков (13 уже достаточно для победы).