Медведев на русском дал Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по-русски дал немцу Александру Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024 с американцем Фрэнсисом Тиафо. Диалог между теннисистами попал в официальную трансляцию турнира.
Даниил: Ты топ-игрок, ты сам знаешь.
Александр: Хорошо, в первом сете как ты его брейканул?
Даниил: Я играл издалека. И если я ему давал низкие мячи, издалека принимая, он мне их поднимал. Издалека я бил плоско, и он мне так принимал.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7
|10
|
|5
|5
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Напомним, если Зверев проигрывает матч с Тиафо, то сборная мира официально становится победителем Кубка Лэйвера — 2024, набирая 14 очков (13 уже достаточно для победы).
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