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Медведев на русском дал Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024

Медведев на русском дал Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по-русски дал немцу Александру Звереву советы по ходу матча на Кубке Лэйвера — 2024 с американцем Фрэнсисом Тиафо. Диалог между теннисистами попал в официальную трансляцию турнира.

Даниил: Ты топ-игрок, ты сам знаешь.

Александр: Хорошо, в первом сете как ты его брейканул?

Даниил: Я играл издалека. И если я ему давал низкие мячи, издалека принимая, он мне их поднимал. Издалека я бил плоско, и он мне так принимал.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 10
7 7 		5 5
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Напомним, если Зверев проигрывает матч с Тиафо, то сборная мира официально становится победителем Кубка Лэйвера — 2024, набирая 14 очков (13 уже достаточно для победы).

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