«Мы обгадились, поэтому верим в тебя». Медведев обратился к Звереву в матче Кубка Лэйвера

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, выступающий за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2024, обратился к сокоманднику Александру Звереву, который в эти минуты играет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Мы все обгадились, поэтому чё, удачи, верим в тебя», — сказал Медведев Звереву во время матча.

Медведев стал единственным теннисистом, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024. В обеих встречах он уступил американским теннисистам. В общем зачёте Кубка Лэйвера — 2024 сборная мира ведёт в противостоянии с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.