«Мы обгадились, поэтому верим в тебя». Медведев обратился к Звереву в матче Кубка Лэйвера
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, выступающий за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2024, обратился к сокоманднику Александру Звереву, который в эти минуты играет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|10
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|5
|5
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
«Мы все обгадились, поэтому чё, удачи, верим в тебя», — сказал Медведев Звереву во время матча.
Медведев стал единственным теннисистом, кто проиграл два одиночных матча на Кубке Лэйвера — 2024. В обеих встречах он уступил американским теннисистам. В общем зачёте Кубка Лэйвера — 2024 сборная мира ведёт в противостоянии с Европой со счётом 11-7. Сами соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд.
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