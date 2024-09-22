Качмазов: в Азии безумно жарко, но именно здесь получается показать свой лучший теннис

Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов высказался о своём выступлении в рамках азиатской серии турниров.

«Что по поводу Азии? Не знаю, честно говоря. Мне, как и всем, не нравятся погодные условия: безумно жарко, влажно. Но почему-то именно здесь получается свой лучший теннис показать. Всё подходит: довольно быстрое покрытие – тут больше мяч проскальзывает, в отличие от медленного европейского харда», — сказал Алибек Качмазов порталу BetBoom Tennis.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в матче за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) Качмазов обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:3, 6:4. Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP.