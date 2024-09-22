«Буду навязывать свой теннис». Алибек Качмазов — о предстоящей встрече с Лоренцо Музетти

Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Соперником россиянина станет итальянский теннисист 19-я ракетка мира Лоренцо Музетти.

«Насчёт матча с Музетти сложно сказать что-то, но человек явно хорошо играет в теннис, если стоит в топ-20 в мире. Как и в других матчах, буду навязывать свой теннис, больше от себя действовать и уже во время игры анализировать, куда играть и как сыграть», — сказал Алибек Качмазов в интервью BetBoom Tennis.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом соревнования является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.