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«Буду навязывать свой теннис». Алибек Качмазов — о предстоящей встрече с Лоренцо Музетти

«Буду навязывать свой теннис». Алибек Качмазов — о предстоящей встрече с Лоренцо Музетти
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Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Соперником россиянина станет итальянский теннисист 19-я ракетка мира Лоренцо Музетти.

Чэнду. 1/2 финала
23 сентября 2024, понедельник. 12:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

«Насчёт матча с Музетти сложно сказать что-то, но человек явно хорошо играет в теннис, если стоит в топ-20 в мире. Как и в других матчах, буду навязывать свой теннис, больше от себя действовать и уже во время игры анализировать, куда играть и как сыграть», — сказал Алибек Качмазов в интервью BetBoom Tennis.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом соревнования является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

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