Скончалась тётя Янника Синнера, которой он посвятил победу на US Open — 2024

Тётя первой ракетки мира Янника Синнера Мегги Раучегге скончалась в возрасте 56 лет, сообщает Tiebreak Tennis. Итальянец посвятил ей недавнюю победу на US Open — 2024.

«Тётя – очень важный человек для меня, потому что родители работали целыми днями и иногда я ездил на лыжные гонки с ней. Она всегда помогала мне летом, когда родители работали, а у меня были выходные. В юности же не тренируешься каждый день, так что я много времени проводил с ней», — сказал Синнер после победы в финале US Open — 2024.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.