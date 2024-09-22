Сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера впервые с 2021 года

Сборная Европы прервала двухгодичное чемпионство сборной мира и выиграла Кубок Лэйвера впервые с 2021 года. В решающем поединке за титул Карлос Алькарас, представляющий Европу, обыграл американца Тейлора Фрица, выступающего за сборную мира. Итоговый счёт — 13:11.

Отметим, что в 2021 году за сборную Европы в Кубке Лэйвера, который тогда проходил в Бостоне, принимали участие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Все, кроме Берреттини и Рублёва, приняли участие в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2024. Вместо выбывших игроков в нынешнем году команду пополнили болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.