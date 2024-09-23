Сборная Европы увеличила преимущество в истории противостояний на Кубке Лэйвера до 5-2

После победы на Кубке Лэйвера — 2024 сборная Европы увеличила преимущество в истории противостояний с командой мира до 5-2. Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. В период с 2017 по 2021 года и в 2024 победителем турнира становилась команда Европы, в 2022–2023 годах — сборная мира.

Напомним, в решающем поединке за титул Кубка Лэйвера — 2024 Карлос Алькарас, представляющий Европу, обыграл американца Тейлора Фрица, выступающего за сборную мира. Итоговый счёт — 13-11.

Кубок Лэйвера — 2024 проходил с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы были включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.