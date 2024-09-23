Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Европы увеличила преимущество в истории противостояний на Кубке Лэйвера до 5-2

Сборная Европы увеличила преимущество в истории противостояний на Кубке Лэйвера до 5-2
Аудио-версия:
Комментарии

После победы на Кубке Лэйвера — 2024 сборная Европы увеличила преимущество в истории противостояний с командой мира до 5-2. Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. В период с 2017 по 2021 года и в 2024 победителем турнира становилась команда Европы, в 2022–2023 годах — сборная мира.

Напомним, в решающем поединке за титул Кубка Лэйвера — 2024 Карлос Алькарас, представляющий Европу, обыграл американца Тейлора Фрица, выступающего за сборную мира. Итоговый счёт — 13-11.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Кубок Лэйвера — 2024 проходил с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы были включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.

Материалы по теме
«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера
«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android