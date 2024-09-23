Фото: сборная Европы с Медведевым получила трофей за победу на Кубке Лэйвера — 2024

Сборная Европы получила трофей за победу на Кубке Лэйвера — 2024, который с 20 по 22 сентября проходил в Берлине (Германия). В её составе в соревнованиях принимал участие российский теннисист Даниил Медведев (пятый номер рейтинга ATP).

Фото: Sebastian Reuter/Getty Images

Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. Отметим, сборная Европы в пятый раз выиграла данный трофей.

В состав сборной Европы были включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входили американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.