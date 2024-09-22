Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере смог выиграть один и тот же турнир дважды. Сегодня, 22 сентября, он в составе сборной Европы сумел завоевать Кубок Лэйвера — 2024. В решающем поединке за титул Карлос Алькарас, представляющий Европу, обыграл американца Тейлора Фрица, выступающего за сборную мира.

Напомним, в активе Медведева 20 титулов, в том числе турнир «Большого шлема». При этом он ни разу за карьеру не смог выиграть один и тот же турнир дважды. Несмотря на это, отметим, что все титулы технически по-прежнему были завоёваны Медведевым в разных городах. Победный для него Кубок Лэйвера — 2024 проходил в Берлине (Германия), а в 2021 году — в Бостоне (США).