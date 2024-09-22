Капитан сборной Европы Бьорн Борг прокомментировал победу в Кубке Лэйвера — 2024

Капитан сборной Европы, 11-кратный победитель ТБШ шведский теннисист Бьорн Борг подвёл итоги Кубка Лэйвера — 2024. Его команда обыграла сборную мира в противостоянии за трофей со счётом 13:11.

«Буду очень скучать по Джону Макинрою. Конечно, мы ещё увидимся… Помню, как Роджер позвонил мне и спросил, хочу ли я стать капитаном сборной Европы. Это было 8 лет назад. Я не знал, что сказать. Но с радостью ответил «да». И он сказал, что Джон будет капитаном сборной мира. Мы хорошо проводим время. Даже если вы, ребята, проиграли», — сказал Борг на церемонии награждения.

Кубок Лэйвера — 2024 проходил с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Отметим, сборная Европы в пятый раз выиграла данный трофей.