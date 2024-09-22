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Джон Макинрой обратился к дочери на церемонии награждения Кубка Лэйвера — 2024

Джон Макинрой обратился к дочери на церемонии награждения Кубка Лэйвера — 2024
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Бывший теннисист, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой обратился к дочери на церемонии награждения Кубка Лэйвера — 2024.

«Обращаюсь к моей дочери Анне… Я возвращаюсь домой. Ты выходишь замуж через две недели. Надеюсь, ты смотришь. Мы сделаем это!» — сказал Макинрой на церемонии награждения.

Кубок Лэйвера — 2024 проходил с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В состав сборной Европы были включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входили американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

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