«Далёк от того уровня». Карлос Алькарас высказался о сравнении с Роджером Федерером

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на прозвище «Фед-05», которое он получил за отличное выступление в текущем сезоне.

— Команда мира придумала для тебя новое имя. Они назвали тебя «Фед-05». Это значит, что ты играешь как Федерер в 2005 году.

— Я слишком далёк от того уровня. Надеюсь, когда-то смогу его достичь. Но это невозможно. Им нужно придумать что-то другое, потому что Фед-05 навсегда останется за ним.

Вчера, 22 сентября, Карлос Алькарас (сборная Европы) обыграл американца Тейлора Фрица (сборная мира) в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Испанец принёс победу сборной Европы в противостоянии со сборной мира.