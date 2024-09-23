«Это было ужасно с моей стороны». Даниил Медведев — о своих эмоциях на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о брошенной ракетке в матче с американцем Беном Шелтоном в рамках выставочного турнира — Кубка Лэйвера — 2024.

«Я не хотел бросать ракетку так, как я бросил. Я хотел бросить в одно место, так что это было ужасно с моей стороны. Мне повезло, что я никого не задел. Когда ты никого не трогаешь в теннисе, тебя не дисквалифицируют. Вот и всё. Но я не должен этого делать», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13-11.

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