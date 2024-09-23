Дарья Касаткина вплотную приблизилась к топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисиста Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в обновлённом рейтинге WTA.
Рейтинг WTA от 23 сентября:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 885 очков
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8716
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5348
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3920
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161…
11 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3020
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14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2685…
22 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153…
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021…
33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1733…
38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1427
39 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 1398…
67 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928…
71 (73). Камила Рахимова (Россия) — 905…
78 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.