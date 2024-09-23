Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон прокомментировал эмоциональную выходку Медведева на Кубке Лэйвера

Шелтон прокомментировал эмоциональную выходку Медведева на Кубке Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал эмоциональное поведение россиянина Даниила Медведева во время матча выставочного турнира — Кубка Лэйвера — 2024. На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

«Когда он бросил ракетку я увидел, как отреагировала женщина, в которую она летела, и подумал, что ей попало в голову. Но судья сказал мне, что на видео было видно, что ракетка была где-то в четырёх метрах.
Я бы не стал оправдывать бросание ракетки в зрителей. Очевидно, это был несчастный случай. Он бросил её на корт. Повезло, что она ни в кого не попала», — приводит слова Шелтона Tennis Majors.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13-11.

Материалы по теме
«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера
«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android