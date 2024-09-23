Шелтон прокомментировал эмоциональную выходку Медведева на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал эмоциональное поведение россиянина Даниила Медведева во время матча выставочного турнира — Кубка Лэйвера — 2024. На тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

«Когда он бросил ракетку я увидел, как отреагировала женщина, в которую она летела, и подумал, что ей попало в голову. Но судья сказал мне, что на видео было видно, что ракетка была где-то в четырёх метрах.

Я бы не стал оправдывать бросание ракетки в зрителей. Очевидно, это был несчастный случай. Он бросил её на корт. Повезло, что она ни в кого не попала», — приводит слова Шелтона Tennis Majors.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13-11.

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