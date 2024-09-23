Александр Зверев высказался о Карлосе Алькарасе после финала Кубка Лэйвера

Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев высказался о Карлосе Алькарасе после победы над Фрэнсисом Тиафо в финале Кубка Лэйвера.

«О, да, он 100% привезёт кубок домой. По-моему, он лучший игрок в мире. В этом году он играл в невероятный теннис, когда был здоров. Он, безусловно, самый сложный игрок, которого трудно победить. Я очень рад, что он сейчас в нашей команде», — приводит слова Зверева Laver cup.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера.

Отметим, что в 2021 году за сборную Европы в Кубке Лэйвера, который тогда проходил в Бостоне, принимали участие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Все, кроме Берреттини и Рублёва, приняли участие в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2024. Вместо выбывших игроков в нынешнем году команду пополнили болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.