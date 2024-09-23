Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев высказался о Карлосе Алькарасе после финала Кубка Лэйвера

Александр Зверев высказался о Карлосе Алькарасе после финала Кубка Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев высказался о Карлосе Алькарасе после победы над Фрэнсисом Тиафо в финале Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 1 10
7 7 		5 0 5
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«О, да, он 100% привезёт кубок домой. По-моему, он лучший игрок в мире. В этом году он играл в невероятный теннис, когда был здоров. Он, безусловно, самый сложный игрок, которого трудно победить. Я очень рад, что он сейчас в нашей команде», — приводит слова Зверева Laver cup.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера.
Отметим, что в 2021 году за сборную Европы в Кубке Лэйвера, который тогда проходил в Бостоне, принимали участие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Все, кроме Берреттини и Рублёва, приняли участие в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2024. Вместо выбывших игроков в нынешнем году команду пополнили болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android