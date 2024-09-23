Карлос Алькарас установил уникальное статистическое достижение в Кубке Лэйвера

Испанский теннисист Карлос Алькарас набрал восемь очков для сборной Европы в розыгрыше Кубка Лэйвера 2024 года. Об этом сообщает Opta Ace в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным источника, это наибольшее количество очков, заработанных игроком для своей команды в одном розыгрыше Кубка Лэйвера.

Напомним, 22 сентября Карлос Алькарас (сборная Европы) обыграл американца Тейлора Фрица (сборная мира) в матче Кубка Лэйвера — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Испанец принёс победу сборной Европы в противостоянии со сборной мира.

Отметим, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла в розыгрыше Кубка Лэйвера.