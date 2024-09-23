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Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в обновлённом рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев, занимающий пятую строчку, Андрей Рублев идёт на 6-м месте, Карен Хачанов — на 27-м.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую позицию занимает немец Александр Зверев, третью — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 23 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6875.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4645.

7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060.

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3920…

27 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1980…

63 (61). Павел Котов (Россия) — 832…

69 (56). Роман Сафиуллин (Россия) — 790…

139 (115). Аслан Карацев (Россия) — 418.

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