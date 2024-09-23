Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP

Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP. Больше половины из них (52) он провёл в топ-5, включая 16 последних недель в качестве первой ракетки. Он впервые возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 10 июня 2024 года.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.

Напомним, в начале сентября Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в карьере. Он стал победителем US Open — 2024, в финале соревнований обыграв Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Скончалась тётя Янника Синнера, которой он посвятил победу на US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android