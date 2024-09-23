Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Алибек Качмазов: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Чэнду

Лоренцо Музетти — Алибек Качмазов: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Чэнду
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов и 19-й в рейтинге ATP представитель Италии Лоренцо Музетти сыграют в полуфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

Чэнду. 1/2 финала
23 сентября 2024, понедельник. 12:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

До этого теннисисты ни разу не играли друг против друга. Отметим, что это будет дебютный матч 1/2 финала на уровне ATP для Качмазова.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Календарь ATP-250 в Чэнду
Турнирная таблица ATP-250 в Чэнду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android