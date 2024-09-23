Лоренцо Музетти — Алибек Качмазов: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Чэнду

Сегодня, 23 сентября, российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов и 19-й в рейтинге ATP представитель Италии Лоренцо Музетти сыграют в полуфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

До этого теннисисты ни разу не играли друг против друга. Отметим, что это будет дебютный матч 1/2 финала на уровне ATP для Качмазова.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.