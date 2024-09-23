WTA обратилась к Елене Рыбакиной после её снятия с турнира в Пекине

Женская теннисная ассоциация (WTA) обратилась к четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана после её снятия с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Желаем быстрого восстановления, Елена Рыбакина!» — написали на официальном аккаунте WTA.

Напомним, причиной снятия Рыбакиной стала травма спины. В прошлом году Елена выходила в полуфинал на турнире в Пекине, она потеряет 390 рейтинговых очков.

Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин). Также недавно Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы.