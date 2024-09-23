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Ига Швёнтек превзошла Эшли Барти по количеству недель в качестве лидера рейтинга WTA

Ига Швёнтек превзошла Эшли Барти по количеству недель в качестве лидера рейтинга WTA
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Польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла австралийку Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA. Полька, нынешний лидер рейтинга WTA, стала шестой в истории по данному показателю со 122 неделями в ранге первой ракетки мира, Барти осталась на седьмой строчке.

Впереди Свёнтек находятся Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис и Моника Селеш.

Эшли Барти завершила карьеру в 2022 году в возрасте 25 лет, тогда она была действующей первой ракеткой мира. Австралийка выиграла три турнира «Большого шлема» и 15 титулов в целом в одиночном разряде. Кроме того, Барти выигрывала один мэйджор в парном разряде.

23-летняя Ига Швёнтек — пятикратная победительница «Шлемов», обладательница 22 титулов WTA в одиночном разряде.

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