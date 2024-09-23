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Стефанос Циципас выложил пост, посвящённый победе сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024

Стефанос Циципас выложил пост, посвящённый победе сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выложил пост на личной странице в социальных сетях, посвящённый победе сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024.

«Солнце восходит над объединённой Европой», — подписал публикацию Циципас.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера. Счёт — 13:7. Отметим, что в 2021 году за сборную Европы в Кубке Лэйвера, который тогда проходил в Бостоне, выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Все, кроме Берреттини и Рублёва, приняли участие в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2024. Вместо выбывших игроков в нынешнем году команду пополнили болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.

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