Зверев назвал Алькараса главным стратегом сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев описал испанца Карлоса Алькараса как главного стратега в сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024.

«В полночь мы решили, кто будет играть в воскресенье. Карлос решил, что будет играть в паре с Руудом. Сказал нам, что Медведев встретится с Шелтоном и что я не уступлю Тиафо. Он был уверен во мне больше, чем я сам когда-либо был уверен в себе», — приводит слова Зверева португальский журналист Жозе Моргаду в соцсети X.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера. Отметим, что в 2021 году за сборную Европы в Кубке Лэйвера, который тогда проходил в Бостоне, выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Все, кроме Берреттини и Рублёва, приняли участие в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2024. Вместо выбывших игроков в нынешнем году команду пополнили болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.