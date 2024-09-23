Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниилу Медведеву грозит дисквалификация за бросок ракетки на Кубке Лэйвера — 2024

Даниилу Медведеву грозит дисквалификация за бросок ракетки на Кубке Лэйвера — 2024
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может получить дисквалификацию за бросок ракетки на Кубке Лэйвера — 2024. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Напомним, на тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

Медведев извинился перед зрителем на пресс-конференции по окончании турнира.

«Когда ты никого не трогаешь в теннисе, тебя не дисквалифицируют. Вот и всё. Но я не должен этого делать», — прокомментировал этот инцидент Медведев Tennis Majors.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13:11.

Материалы по теме
«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера
«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android