Даниилу Медведеву грозит дисквалификация за бросок ракетки на Кубке Лэйвера — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может получить дисквалификацию за бросок ракетки на Кубке Лэйвера — 2024. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Напомним, на тай-брейке первого сета Медведев швырнул ракетку и получил за это предупреждение от судьи на вышке. Причём Даниилу повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих.

Медведев извинился перед зрителем на пресс-конференции по окончании турнира.

«Когда ты никого не трогаешь в теннисе, тебя не дисквалифицируют. Вот и всё. Но я не должен этого делать», — прокомментировал этот инцидент Медведев Tennis Majors.

Сборная Европы с Даниилом Медведевым обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024 со счётом 13:11.