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Появилась сетка турнира WTA-1000 в Пекине, где сыграют 11 россиянок

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Пекине, который пройдёт с 25 сентября по 6 октября в столице Китая. Первой сеяной на турнире является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Нижнюю часть посева возглавит третья ракетка мира американка Джессика Пегула. Девушки, как и остальные 30 сеяных спортсменов, пропустят первый круг турнира.

Фото: WTA

Фото: WTA

На турнир также заявлено 11 россиянок, среди которых Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Эрика Андреева, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Отметим, что действующая чемпионка Ига Швёнтек снялась с турнира «по личным причинам». В прошлогоднем финале полька победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2.