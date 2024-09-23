Полина Кудерметова и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине

127-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В 1/2 финала она обыграла чешскую спортсменку Линду Фрухвиртову со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 6:2.

Ранее ещё одна россиянка, Камилла Рахимова, также смогла пробиться в аналогичную стадию, обыграв китаянку Ихань Цюй — 6:4, 6:3.

Софья Лансере, напротив, снялась с матча 1/2 финала при счёте 3:0 в первом сете в пользу соперницы Маи Хонтамы.

Напомним, турнир категории WTA-1000 в Пекине пройдёт с 25 сентября по 6 октября. Действующая чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, которая снялась с нынешнего розыгрыша турнира «по личным причинам».