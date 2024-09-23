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Лоренцо Музетти — Алибек Качмазов: итальянец забрал первый сет полуфинала в Чэнду

Лоренцо Музетти — Алибек Качмазов: итальянец забрал первый сет полуфинала в Чэнду
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Сегодня, 23 сентября, российский теннисист 179-я ракетка мира Алибек Качмазов и 19-й в рейтинге ATP представитель Италии Лоренцо Музетти играют в полуфинале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай).

Первый сет поединка, который длился 54 минуты, остался за итальянцем со счётом 6:4.

Чэнду. 1/2 финала
23 сентября 2024, понедельник. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
19
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
4 		1
         
Алибек Качмазов
179
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

До этого теннисисты ни разу не играли друг против друга. Отметим, что это дебютный матч 1/2 финала на уровне ATP для Качмазова.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Календарь ATP-250 в Чэнду
Турнирная таблица ATP-250 в Чэнду
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