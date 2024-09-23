«Это я называю — залётное». Давыденко — об успешной игре Качмазова на турнире в Чэнду

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко прокомментировал игру 179-й ракетки мира Алибека Качмазова на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Напомним, Качмазов впервые в своей карьере дошёл до полуфинала ATP.

«Молодец, что дошёл до полуфинала, что обыграл из сотни игроков. Но по его результативности, которую он показывал в этом году, он ни на одном челленджере даже до финала не дошёл. У него вообще нет результатов хороших – чтобы он показал, что готов играть ATP-турниры. Это я называю – залётное. Он прошёл квалификацию, разыгрался – это его хороший уровень именно этой недели. Я не удивлюсь, если на следующей он проиграет в первом круге. Потому что не было стабильной игры, которую он набирал. Чтобы челленджер выиграл классный и потом пошёл подниматься. Как Карацев: челленджер, челленджер и потом раз – финал. Он держался, потом вошёл. У Качмазова два полуфинала на челленджерах, всё остальное – первый и второй круг. Хотя бы понимать надо: выиграть „пятидесятку“, „сотку“, челленджер. Укрепиться и знать, что челленджер я выигрываю – людей, которые там играют. Многие там и остаются, не поднимаются. Они в сотню никогда не войдут.

Этот момент, что он сейчас зарабатывает очки. Этот момент, пройти 150 и войти в сотню, – это психологически очень сложный момент. И тогда ты уже попадаешь в основу 250-х. И вот тут уже вопрос: сможет ли он там выигрывать первые круги? Мне кажется, что ему пока рано», – сказал Николай Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.