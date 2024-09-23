Алибек Качмазов проиграл Лоренцо Музетти и не смог выйти в финал турнира в Чэнду

Российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В полуфинале он проиграл итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти (19-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Качмазов шесть раз подал навылет и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Музетти три эйса и три реализованных брейк-пойнта из восьми (38%). Также оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке.

Напомним, этот полуфинал стал первым в карьере Качмазова на уровне ATP. Также по ходу турнира он обыграл 28-ю ракетку мира Николаса Харри из Чили. Это самая высокорейтинговая победа в карьере для россиянина.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.