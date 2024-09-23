Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Появилась сетка турнира ATP-500 в Токио, где сыграют Циципас, Фриц, Рууд и Хуркач

Появилась сетка турнира ATP-500 в Токио, где сыграют Циципас, Фриц, Рууд и Хуркач
Комментарии

Появилась сетка турнира ATP-500 в Токио, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Первым сеяным турнира является американский теннисист Тейлор Фриц. Нижнюю часть посева возглавит восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Под третьим номером посеян норвежец Каспер Рууд, под четвёртым — представитель Греции Стефанос Циципас.

Сетка ATP-500 в Токио

Отдельно отметим интересный матч первого круга турнира ATP-500 в Токио, в котором встретятся победитель US Open — 2014 хорват Марин Чилич и японец, бывшая четвёртая ракетка мира Кей Нисикори.

Действующим чемпионом турнир ATP-500 в Токио является 17-я ракетка мира американец Бен Шелтон.

Материалы по теме
Фото
Появилась сетка турнира WTA-1000 в Пекине, где сыграют 11 россиянок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android