Видео: Андрей Рублёв записал милое видеообращение к себе 12-летнему

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв записал милое видеообращение к себе 12-летнему.

«Привет, маленький друг. Надеюсь, ты уже дома и смотришь какие-нибудь мультики по «Никилодеону». Просто хочу дать тебе пару советов. Когда ты попадёшь в топ-100, ты будешь куда счастливее, чем когда ты будешь в топ-10 и у тебя будет всё.

Что я усвоил, так это то, что успех не делает тебя счастливым. Только ты можешь осчастливить сам себя. Когда ты будешь стоять перед выбором, слушай только себя и выбирай то, что будет лучше для тебя. Ты не можешь избежать трудностей, но если ты будешь счастлив, они не будут так сильно влиять на тебя. Если хочешь что-то изменить, всё зависит только от тебя. Будь счастлив и здоров, парень!» — сказал Рублёв в видео.