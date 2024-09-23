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«Спасибо, что спас нас, бро». Рууд обратился к Алькарасу после победы на Кубке Лэйвера

«Спасибо, что спас нас, бро». Рууд обратился к Алькарасу после победы на Кубке Лэйвера
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Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обратился к испанцу Карлосу Алькарасу после победы на Кубке Лэйвера — 2024.

«Спасибо, что спас нас, бро», — написал Рууд на личной странице в социальных сетях.

Напомним, в решающем поединке за титул Кубка Лэйвера — 2024 Карлос Алькарас, представляющий Европу, обыграл американца Тейлора Фрица, выступающего за сборную мира. Итоговый счёт — 13-11.

Таким образом, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера и увеличила преимущество в истории противостояний с командой мира на этом турнире до 5-2. В команде Европы выступали россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.

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