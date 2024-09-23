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19-летний Цзюнчэн Шан вышел в дебютный финал АТР на турнире в Чэнду, где сыграет с Музетти

19-летний Цзюнчэн Шан вышел в дебютный финал АТР на турнире в Чэнду, где сыграет с Музетти
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55-я ракетка мира китайский теннисист Цзюнчэн Шан вышел в финал на турнире категории АТР-250 в Чэнду (Китай). В полуфинале китаец одолел представителя Германии Янника Ханфмана (82-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4. 19-летний Шан впервые в карьере сыграет в финале на турнире АТР.

Чэнду. 1/2 финала
23 сентября 2024, понедельник. 14:10 МСК
Янник Ханфман
82
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Цзюнчэн Шан
55
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Матч продолжался 1 час 29 минут. Шан выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Ханфмана 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул Цзюнчэн Шан поборется с 19-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который в полуфинале одолел россиянина Алибека Качмазова.

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