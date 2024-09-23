19-летний Цзюнчэн Шан вышел в дебютный финал АТР на турнире в Чэнду, где сыграет с Музетти

55-я ракетка мира китайский теннисист Цзюнчэн Шан вышел в финал на турнире категории АТР-250 в Чэнду (Китай). В полуфинале китаец одолел представителя Германии Янника Ханфмана (82-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4. 19-летний Шан впервые в карьере сыграет в финале на турнире АТР.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Шан выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Ханфмана 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул Цзюнчэн Шан поборется с 19-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который в полуфинале одолел россиянина Алибека Качмазова.