Марин Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира в истории ATP
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Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в финал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче 1/2 финала он обыграл американца Брэндона Накашиму (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Ханчжоу. 1/2 финала
23 сентября 2024, понедельник. 12:40 МСК
373
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
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|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
36
Брэндон Накашима
Б. Накашима
35-летний Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира на уровне в АТР в истории. Более низкий рейтинг имел только нидерландец Рамон Слюйтер, который вышел в финал соревнований в Хертонгенбосхе (Нидерланды) в 2009 году, будучи 866-й ракеткой мира.
За титул Марин Чилич поспорит с китайцем Чжан Чжичжэнем, который в полуфинале обыграл соотечественника Бу Юньчаокэтэ (7:6 (7:3), 6:4).
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