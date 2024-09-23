Марин Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира в истории ATP

Бывшая третья ракетка мира, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в финал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В матче 1/2 финала он обыграл американца Брэндона Накашиму (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

35-летний Чилич стал вторым самым низкорейтинговым финалистом турнира на уровне в АТР в истории. Более низкий рейтинг имел только нидерландец Рамон Слюйтер, который вышел в финал соревнований в Хертонгенбосхе (Нидерланды) в 2009 году, будучи 866-й ракеткой мира.

За титул Марин Чилич поспорит с китайцем Чжан Чжичжэнем, который в полуфинале обыграл соотечественника Бу Юньчаокэтэ (7:6 (7:3), 6:4).