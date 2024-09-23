Карлос Алькарас — о Яннике Синнере: каждый день он заставляет меня становиться лучше

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас высказался о соперничестве с двукратным чемпионом мэйджоров итальянцем Янником Синнером.

«Надеюсь, что наше соперничество равно или близко к тому, что было у «Большой тройки» на протяжении всей их карьеры. Это первый год, когда мы с Синнером выиграли все турниры «Большого шлема». Надеюсь продолжать в том же духе, делиться прекрасными моментами, бороться за крупные турниры, ТБШ, «Мастерсы».

Если мы останемся на этом уровне, то построим отличное соперничество и взаимоотношения даже за пределами корта. Надеюсь, что он останется в туре надолго, потому что каждый день он заставляет меня становиться лучше. Он заставил меня тренироваться на 100% только для того, чтобы попытаться победить его в следующих матчах. Было бы здорово иметь такое же сильное соперничество, какое было у «Большой тройки» за всю карьеру», — приводит слова Алькараса Ubitennis.