«Иногда не хочется ехать на турниры». Карлос Алькарас высказался о мотивации

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас рассказал, что иногда с трудом находит мотивацию играть на турнирах.

«Нелегко всегда находить мотивацию. Иногда у меня её нет, я переживаю трудные времена. Выходных не так много, как нужно, иногда хочется передохнуть для себя, а вместо этого приходится путешествовать по миру. Иногда мне не хочется ехать на турниры, потому что хотелось бы остаться дома с семьёй и друзьями. И в такие дни мне нужно найти мотивацию, чтобы показать свой лучший теннис на корте и тренироваться изо всех сил.

Конечно, я всегда хочу побеждать, но мой лучший теннис получается тогда, когда я улыбаюсь и получаю удовольствие от игры, и иногда трудно найти верный ритм», — приводит слова Алькараса Ubitennis.