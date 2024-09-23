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Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вошли в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вошли в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса
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Стал известен состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

На турнире сыграют многократные победители турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и специалист парного разряда Марсель Гранольерс.

В четвертьфинале испанские теннисисты сразятся с представителями Нидерландов.

Ранее газета The Times сообщила, что Кубок Дэвиса может частично вернуться к формату, который существовал до 2019 года. Международная федерация тенниса (ITF) планирует избавиться от группового этапа и вернуть классический формат с отборочными матчами в феврале и 1/8 финала в сентябре.

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