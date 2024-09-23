Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Пекине

Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Пекине
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся с турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates. В основной сетке турнира Зверева заменит сербский теннисист Миомир Кецманович.

Причина снятия не уточняется. Отметим, что Зверев рассказывал, что играл на Кубке Лэйвера — 2024 приболевшим.

Турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Александр доходил до полуфинала, где проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Действующим чемпионом турнира является лидер мирового рейтинга АТР итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
«У меня уже четыре дня температура». Александр Зверев — о поражении в Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android