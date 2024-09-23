Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Пекине

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся с турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates. В основной сетке турнира Зверева заменит сербский теннисист Миомир Кецманович.

Причина снятия не уточняется. Отметим, что Зверев рассказывал, что играл на Кубке Лэйвера — 2024 приболевшим.

Турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Александр доходил до полуфинала, где проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Действующим чемпионом турнира является лидер мирового рейтинга АТР итальянец Янник Синнер.