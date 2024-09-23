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Агент Федерера не исключил начисление рейтинговых очков за Кубок Лэйвера

Агент Федерера не исключил начисление рейтинговых очков за Кубок Лэйвера
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Тони Годсик, агент и бизнес-партнёр швейцарца Роджера Федерера и один из создателей Кубка Лэйвера, не исключил начисление рейтинговых очков за матчи на турнире.

— Вы заключили официальное соглашение с ATP на ближайшие пять лет. Будет ли следующим шагом начисление очков?
— Сейчас нам удалось закрепиться в календаре. Я шучу с Андреа Гауденци (президент АТР. — Прим. «Чемпионата»), что они должны были стать создателями Кубка Лэйвера, учитывая развитие тенниса. В начале очки не были важны для нас, но теперь они есть на United Cup, и я не скажу, что у нас их тоже не будет. Надеюсь, в будущем с этим разберутся, — приводит слова Годсика Marca.

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