Агент Федерера не исключил начисление рейтинговых очков за Кубок Лэйвера

Тони Годсик, агент и бизнес-партнёр швейцарца Роджера Федерера и один из создателей Кубка Лэйвера, не исключил начисление рейтинговых очков за матчи на турнире.

— Вы заключили официальное соглашение с ATP на ближайшие пять лет. Будет ли следующим шагом начисление очков?

— Сейчас нам удалось закрепиться в календаре. Я шучу с Андреа Гауденци (президент АТР. — Прим. «Чемпионата»), что они должны были стать создателями Кубка Лэйвера, учитывая развитие тенниса. В начале очки не были важны для нас, но теперь они есть на United Cup, и я не скажу, что у нас их тоже не будет. Надеюсь, в будущем с этим разберутся, — приводит слова Годсика Marca.