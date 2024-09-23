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Синнер, Фриц и Попырин сыграют в финальном этапе Кубка Дэвиса — 2024, Зверев — нет

Синнер, Фриц и Попырин сыграют в финальном этапе Кубка Дэвиса — 2024, Зверев — нет
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Стали известны составы всех восьми сборных на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

  • Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Андреа Вавассори, Симоне Боллели.
  • Германия: Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфман, Кевин Кравиц, Тим Пюц.
  • Аргентина: Себастьян Баёс, Франсиско Серундоло, Томас Этчеверри, Максимо Гонсалес, Андрес Молтени.
  • Канада: Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Алексис Галарно, Вашек Поспишил.
  • США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон, Раджив Рам, Остин Крайчек.
  • Нидерланды: Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Йеспер де Йонг, Весли Колхоф.
  • Австралия: Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Макс Пюрселл, Мэттью Эбден.
  • Испания: Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Марсель Гранольерс.
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