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Синнер, Фриц и Попырин сыграют в финальном этапе Кубка Дэвиса — 2024, Зверев — нет

Стали известны составы всех восьми сборных на финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Андреа Вавассори, Симоне Боллели.

Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Андреа Вавассори, Симоне Боллели. Германия: Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфман, Кевин Кравиц, Тим Пюц.

Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфман, Кевин Кравиц, Тим Пюц. Аргентина: Себастьян Баёс, Франсиско Серундоло, Томас Этчеверри, Максимо Гонсалес, Андрес Молтени.

Себастьян Баёс, Франсиско Серундоло, Томас Этчеверри, Максимо Гонсалес, Андрес Молтени. Канада: Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Алексис Галарно, Вашек Поспишил.

Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Алексис Галарно, Вашек Поспишил. США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон, Раджив Рам, Остин Крайчек.

Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон, Раджив Рам, Остин Крайчек. Нидерланды: Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Йеспер де Йонг, Весли Колхоф.

Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Йеспер де Йонг, Весли Колхоф. Австралия: Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Макс Пюрселл, Мэттью Эбден.

Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Макс Пюрселл, Мэттью Эбден. Испания: Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Марсель Гранольерс.