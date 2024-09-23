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Тейлор Фриц — о Кубке Лэйвера: одно неизменно — мы веселимся больше, чем команда Европы

Тейлор Фриц — о Кубке Лэйвера: одно неизменно — мы веселимся больше, чем команда Европы
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Финалист US Open — 2024, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о настроении сборных мира и Европы на Кубке Лэйвера.

«Химия» и атмосфера между членами команды — это бо́льшая часть того, что делает сборную мира настолько сильной. Каждый год, независимо от результата, я думаю, одно остаётся неизменным — мы веселимся больше, чем другая команда на этом мероприятии», — приводит слова Фрица официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.

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