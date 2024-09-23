Давид Феррер: рассчитываю на Надаля в Кубке Дэвиса, он может играть в одиночке и в паре

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о включении Рафаэля Надаля в состав финального этапа турнира.

«Очень рад, что у нас есть Рафа. Ещё два месяца, но его план — сыграть на выставочном турнире в Саудовской Аравии, он к нему готовится. Он уже тренируется на корте, и это важно. Не исключено, что Надаль сыграет где-то ещё, но на сегодняшний день в его графике – выставочный турнир, к которому ему придётся хорошо подготовиться, потому что уровень будет очень высоким.

Если Рафа скажет, что хочет приехать в Малагу, знаю, что всё будет хорошо, потому что он очень честен. Рассчитываю на него, он может играть как в одиночном, так и в парном разряде. Он особенный теннисист, который на соревнованиях способен на всё», — приводит слова Феррера AS.