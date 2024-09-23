Борис Беккер высказался о значимости проведения Кубка Лэйвера — 2024 в Германии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Борис Беккер высказался о проведении Кубка Лэйвера — 2024 в Берлине (Германия).

«Я большой поклонник командных соревнований, мне нравилось играть в Кубке Дэвиса. Всегда смотрел Кубок Лэйвера, я здесь впервые и очень горжусь тем, что меня пригласили.

Прежде всего, для Германии как места проведения тенниса крайне важно, чтобы Кубок Лэйвера проходил в Берлине. Не менее важно, чтобы играл лучший немецкий теннисист Саша Зверев. Сейчас мы переживаем теннисный бум на международном уровне. В Германии тоже многие смотрят теннис больше, чем раньше. Поэтому важно проводить турниры, такие как Кубок Лэйвера, где играют лучшие в мире», — приводит слова Беккера Tennis.com.