«Лучший совет дал Даниил Медведев». Александр Зверев — о секрете победы на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что совет россиянина Даниила Медведева помог ему переломить ход матча с американцем Фрэнсисом Тиафо на Кубке Лэйвера — 2024.

«Лучший совет дал Даниил Медведев, который сказал стоять немного дальше на приёме и бить более плоско под форхенд Тиафо. Мне было трудно быть агрессивным против него, поэтому Даниил сказал, что если я буду бить более плоско, то это заставит мяч оставаться низко. А это означало, что Фрэнсис должен был поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал так делать, и это изменило ситуацию», — приводит слова Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.