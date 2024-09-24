«Лучший совет дал Даниил Медведев». Александр Зверев — о секрете победы на Кубке Лэйвера
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что совет россиянина Даниила Медведева помог ему переломить ход матча с американцем Фрэнсисом Тиафо на Кубке Лэйвера — 2024.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|1 10
|
|5
|0 5
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
«Лучший совет дал Даниил Медведев, который сказал стоять немного дальше на приёме и бить более плоско под форхенд Тиафо. Мне было трудно быть агрессивным против него, поэтому Даниил сказал, что если я буду бить более плоско, то это заставит мяч оставаться низко. А это означало, что Фрэнсис должен был поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал так делать, и это изменило ситуацию», — приводит слова Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.
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