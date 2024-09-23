«Значит, я хороший актёр». Карлос Алькарас — о решающем матче на Кубке Лэйвера
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас забавно высказался о своём психологическом подходе к решающему матчу на Кубке Лэйвера — 2024. Испанец обыграл американца Тейлора Фрица и принёс победу команде Европы.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Я должен был победить! После того как Саша обыграл Фрэнсиса, мне нужно было завершить камбэк. Я старался не показывать Тейлору, что нервничаю. Если я выглядел спокойным, значит, я хороший актёр», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.
Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.
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