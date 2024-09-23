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«Значит, я хороший актёр». Карлос Алькарас — о решающем матче на Кубке Лэйвера

«Значит, я хороший актёр». Карлос Алькарас — о решающем матче на Кубке Лэйвера
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас забавно высказался о своём психологическом подходе к решающему матчу на Кубке Лэйвера — 2024. Испанец обыграл американца Тейлора Фрица и принёс победу команде Европы.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Я должен был победить! После того как Саша обыграл Фрэнсиса, мне нужно было завершить камбэк. Я старался не показывать Тейлору, что нервничаю. Если я выглядел спокойным, значит, я хороший актёр», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.

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