«Значит, я хороший актёр». Карлос Алькарас — о решающем матче на Кубке Лэйвера

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас забавно высказался о своём психологическом подходе к решающему матчу на Кубке Лэйвера — 2024. Испанец обыграл американца Тейлора Фрица и принёс победу команде Европы.

«Я должен был победить! После того как Саша обыграл Фрэнсиса, мне нужно было завершить камбэк. Я старался не показывать Тейлору, что нервничаю. Если я выглядел спокойным, значит, я хороший актёр», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.